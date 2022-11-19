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37 минут назад

«У нас мальчик родился» — Лера Кудрявцева поделилась своей радостью. Стала мамой в 51?!

Popcake.tv

Из биографии популярной телеведущей Леры Кудрявцевой известно, что она является мамой двух детей. Своего первенца она родила от участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Мальчика назвали необычным именем — Жан. Буквально недавно в эфире программы «Суперстар» на НТВ Лера призналась на всю страну, что дала имя ребенку из большой любви к американскому актеру Жан-Клоду ван Дамму (Jean-Claude Van Damme).

«У нас мальчик родился» — Лера Кудрявцева поделилась своей радостью
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В 2018 году Лера во второй раз стала мамой — у телезвезды родилась дочь Маша. Отцом ребенка стал хоккеист Игорь Макаров, который младше Кудрявцевой на 16 лет.

Сегодня теледива ошарашила новостью поклонников!

«У нас мальчик родился! Красавец!» — восторгалась Лера за кадром.

Россияне удивились, неужели ведущая телепрограммы «Секрет на миллион» отважилась на третьего в 51 год…

Выяснилось, что на днях родила близкая подруга Кудрявцевой, адвокат Екатерина Гордон. Телеведущая навестила приятельницу в родильном отделении. Мальчика назвали Теодор. Он появился на свет 16 ноября в 16:06 (по мск) с темными и роскошными локонами, о которых только можно мечтать. Отцом ребенка стал бизнесмен Виктор Хархалис.

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