«У нас мальчик родился» — Лера Кудрявцева поделилась своей радостью

Из биографии популярной телеведущей Леры Кудрявцевой известно, что она является мамой двух детей. Своего первенца она родила от участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Мальчика назвали необычным именем — Жан. Буквально недавно в эфире программы «Суперстар» на НТВ Лера призналась на всю страну, что дала имя ребенку из большой любви к американскому актеру Жан-Клоду ван Дамму (Jean-Claude Van Damme).

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

В 2018 году Лера во второй раз стала мамой — у телезвезды родилась дочь Маша. Отцом ребенка стал хоккеист Игорь Макаров, который младше Кудрявцевой на 16 лет.

Сегодня теледива ошарашила новостью поклонников!

«У нас мальчик родился! Красавец!» — восторгалась Лера за кадром.

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