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48 минут назад

Звезда «Уральских пельменей» продемонстрировала спортивную фигуру

Мослента

Спортивную фигуру продемонстрировала звезда творческого объединения «Уральские пельмени» Илана Юрьева (Илана Исакжанова) в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Актриса поделилась кадрами в легинсах и топе.

Звезда «Уральских пельменей» продемонстрировала спортивную фигуру
Фото: МослентаМослента

«Конечно же, я не успеваю заниматься в зале, я вам честно скажу. Вот сейчас нарядилась в спортивную форму для того, чтобы так пойти на сцену», — призналась подписчикам звезда.

По словам Юрьевой, ей удается поддерживать себя в форме благодаря тренировкам в любую свободную минуту.

«Занимаюсь где придется и когда придется. Иногда это номера в отелях, иногда за сценой. Беру фитнес-резинки, и когда у меня есть свободное время, делаю какие-то упражнения, чтобы не дряхлеть», — рассказала знаменитость.

Ранее пользователей сети восхитила фигура телеведущей Виктории Бони. Звезда опубликовала в своем аккаунте снимок в мини-платье.

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