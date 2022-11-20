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1 час назад

56-летняя Наталья Штурм похвасталась обручальным кольцом с редким камнем

runews24.ruиещё 1

Артистка призналась, что приняла предложение руки и сердца от возлюбленного-ювелира. В свою очередь, он подарил ей обручальное кольцо с красивым редким камнем.

Штурм похвасталась обручальным кольцом с редким камнем
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что жених певицы Альберт уже делал ей предложение в августе. Штурм сначала приняла предложение, затем расторгла помолвку, так как уехала к ирландскому музыканту, влюбившись в него.

Однако Альберт не сдался и все же завоевал сердце своей дамы. Он подарил ей кольцо с бирманской шпинелью.

«В этом колечке 3,4 карата, цвет красно-оранжевый. Я его очень люблю», - отметила Наталья.

Певица ранее уже дважды была замужем. Подробности предстоящего торжества пока не раскрываются.

Звёзды,Наталья Штурм,
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