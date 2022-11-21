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2 часа назад

Анастасия Решетова рассказала, почему не переживала из-за разрыва с Тимати

Газета.Ruиещё 2

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель и бизнесвумен Анастасия Решетова рассказала о безболезненном расставании. Пост она опубликовала в социальных сетях.

Решетова рассказала, почему не переживала из-за разрыва с Тимати
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модель активно ведет личный блог, где часто отвечает на вопросы поклонников. В новых постах ее спросили о болезненном расставании. Анастасия Решетова поспешила развеять миф и рассказала, что испытывала на самом деле.

«Я еще не расставалась ни с кем, испытывая горькие эмоции. Это означает, что не мой человек был. Так что не с чем было справляться. С любимыми не расстаются», — написала модель.

В 2014 году Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-й Вице-мисс России», и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын Ратмир, а спустя год, в сентябре 2020-го, пара объявила о расставании. Модель рассказывала в фильме-интервью «Мой монолог», что планировала всю жизнь быть вместе с отцом своего ребенка и не ожидала такого развития событий.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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