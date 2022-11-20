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4 часа назад

Екатерина Гордон назвала новорождённого сына Теодором

runews24.ru

Родившийся в браке с Виктором Хархалисом сын Кати Гордон получил имя Теодор. Об этом юрист и правозащитник рассказала в своей социальной сети, опубликовав кадры из больничной палаты.

Катя Гордон раскрыла имя новорожденного сына
Фото: runews24.rurunews24.ru

Она пояснила, что третий сын назван в честь Святого Теодора. Гордон просила бога дать ей сына и отправилась вместе с другом в храм Святого Саввы в Белгороде.

«После последних родов, где я чуть не умерла, шансы были невелики. Я увидела там мозаику святого Теодора. Оказалось, что сегодня день святого Теодора! С рождением меня сына Тео!» - рассказала счастливая мать.

42-летняя Екатерина Гордон родила третьего ребёнка 16 ноября. Первые два сына родились в браке с адвокатом Сергеем Жориным. Первому сыну Даниилу 10 лет, второму сыну Серафиму 5 лет.

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