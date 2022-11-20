Катя Гордон раскрыла имя новорожденного сына

Родившийся в браке с Виктором Хархалисом сын Кати Гордон получил имя Теодор. Об этом юрист и правозащитник рассказала в своей социальной сети, опубликовав кадры из больничной палаты.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Она пояснила, что третий сын назван в честь Святого Теодора. Гордон просила бога дать ей сына и отправилась вместе с другом в храм Святого Саввы в Белгороде.

«После последних родов, где я чуть не умерла, шансы были невелики. Я увидела там мозаику святого Теодора. Оказалось, что сегодня день святого Теодора! С рождением меня сына Тео!» - рассказала счастливая мать.