Похудевшего Егора Крида едва узнают поклонники

Во время прямого эфира Крид рассказал, что в 2021 году растолстел «до неприличия». Тогда он весил почти 90 кг и признаётся теперь, что не узнает себя на старых видео.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Во всем Егор КРид винит токсичные отношения и намекает на роман с Валей Карнавал, уверены в Сети.

По словам Крида, он впал в депрессию, у него были каждую секунду панические атаки, он не видел смысла в жизни.

Тогда певец уехал в Дубай и ещё набрал пять килограммов, вспоминает он.

Наставник шоу «Голос» признаётся, что у него тогда был максимальный вес за всю его жизнь.

"Я, когда увидел этого человека, не узнал себя. Весь заплывший… Это то, что с человеком делают токсичные отношения, депрессия, бессонные ночи и тот момент, когда ты себя ненавидишь…", - рассказал Егор Крид.

Певец понял, что движется в неправильном направлении и захотел измениться.

Крид уточнил, что решил внутренне измениться – заставить себя любить, чтобы иметь возможность «прожить долгую и счастливую жизнь».