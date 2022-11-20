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3 часа назад

Изменившегося Егора Крида после похудения едва узнают поклонники

2x2.su

Во время прямого эфира Крид рассказал, что в 2021 году растолстел «до неприличия». Тогда он весил почти 90 кг и признаётся теперь, что не узнает себя на старых видео.

Похудевшего Егора Крида едва узнают поклонники
Фото: 2x2.su 2x2.su

Во всем Егор КРид винит токсичные отношения и намекает на роман с Валей Карнавал, уверены в Сети.

По словам Крида, он впал в депрессию, у него были каждую секунду панические атаки, он не видел смысла в жизни.

Тогда певец уехал в Дубай и ещё набрал пять килограммов, вспоминает он.

Наставник шоу «Голос» признаётся, что у него тогда был максимальный вес за всю его жизнь.

"Я, когда увидел этого человека, не узнал себя. Весь заплывший… Это то, что с человеком делают токсичные отношения, депрессия, бессонные ночи и тот момент, когда ты себя ненавидишь…", - рассказал Егор Крид.

Певец понял, что движется в неправильном направлении и захотел измениться.

Крид уточнил, что решил внутренне измениться – заставить себя любить, чтобы иметь возможность «прожить долгую и счастливую жизнь».

Как писал ранее портал 2х2.su, актёр Сергей Безруков в новом образе удивил поклонников, многие его даже не узнали.

Звёзды,Крид,
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