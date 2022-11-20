«Человеком быть перестала»: Кучера высказался о Пугачевой

«Мне казалась, она была мудрой, как черепаха Тортилла, которая смотрит, все понимает и остается при своем мнении. И тут вдруг она такая – да сами вы дураки. Были холопами, стали рабами. Ты всю страну, которая тебя превозносила, обозвала холопами и рабами. Ты пела для холопов, оказывается. Голубых кровей барышня?», – задался вопросом актер Оскар Кучера.

Оскар Кучера вспомнил, что в детстве у него в комнате висели плакаты Примадонны, а теперь артистка одной фразой разбила мнение о себе, которое формировалась у актера много лет. Кучера уточнил, что русскому народу свойственно прощать тех, кто их обидел.

Однако актер сомневается, что люди смогут вновь принять тех, кто уехал из страны с громкими заявлениями. Артист говорит, что подозревал эмиграцию Пугачевой из России, так как в другой стране у нее находится муж. Он уверен, что если бы певица покинула родину спокойной, то никто бы ее не осуждал, пишет «Пятый канал». Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Гарик Сукачев высказался об эмиграции Пугачевой в Израиль. Музыкант считает, что несмотря на всю критику в адрес Примадонны, она все равно будет являться «национальным достоянием» России.