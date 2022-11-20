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22 минуты назад

«Больше всего их обижает…»: Влад Топалов накинулся на хейтеров Регины Тодоренко

Popcake.tv

Регина Тодоренко активно принимает участие в разных проектах и совершенно не планирует сидеть в декрете. Многие переживают за звезду, ведь она устает из-за своего плотного графика, а ребенка ей приходится кормить между съемками. Некоторые матери жестко критикуют Регину и считают, что она должна заниматься малышом, а не своей карьерой.

Топалов накинулся на хейтеров Тодоренко
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Влад Топалов решил заступиться за свою супругу и ответил хейтерам Регины. По его словам, больше всего хейтеров обижает то, что они с Тодоренко не соответсвуют их ожиданиям. При этом Влад считает, что они не должны подстраиваться под общество и имеют право жить так, как они этого хотят.

Напомним, Регина Тодоренко родила сына в начале этого года. Она болезненно переживала все то, что происходит в ее стране, но не комментировала ситуацию. На фоне всего этого ее признали угрозой национальной безопасности Украины, и теперь она попала под некоторые санкции президента Украины Владимира Зеленского. Тодоренко не реагировала на такие нововведения и продолжила работать в Москве.

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