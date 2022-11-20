Топалов накинулся на хейтеров Тодоренко

Регина Тодоренко активно принимает участие в разных проектах и совершенно не планирует сидеть в декрете. Многие переживают за звезду, ведь она устает из-за своего плотного графика, а ребенка ей приходится кормить между съемками. Некоторые матери жестко критикуют Регину и считают, что она должна заниматься малышом, а не своей карьерой.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Влад Топалов решил заступиться за свою супругу и ответил хейтерам Регины. По его словам, больше всего хейтеров обижает то, что они с Тодоренко не соответсвуют их ожиданиям. При этом Влад считает, что они не должны подстраиваться под общество и имеют право жить так, как они этого хотят.