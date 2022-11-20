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47 минут назад

Штурм обручилась с олигархом, которому изменяла

РИА "ФедералПресс"

Российская певица Наталья Штурм выходит замуж за своего возлюбленного Альберта, от которого приняла помолвочное кольцо.

Штурм обручилась с олигархом, которому изменяла
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

У пары долгая любовная история, в которой были и расставания. Наталья ушла от него к ирландскому музыканту, но избранник стойко выдержал все невзгоды. Выбором кольца певица осталась довольна. В соцсетях она выложила фотографию изделия и рассказала, что его украшает необычный камень.

«Альберт надел мне на пальчик помолвочное кольцо! Я теперь невеста. Бирманская шпинель – такой же драгоценный камень, как бриллиант, только редкий. В этом колечке 3,4 карата, цвет красно-розовый. Я его очень люблю», – написала Штурм.

На видео заметно, что Наталья выставила вперед руку, когда Альберт подошел к ней, чтобы сделать предложение. Возможно, певица знала о готовящемся сюрпризе, отмечает 5-tv.ru. Ранее «ФедералПресс» писал об Асмус, которая жалуется на включенные телефоны зрителей во время спектаклей. Актриса говорит, что они сильно мешают.

Звёзды,Наталья Штурм,
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