За что модный мир кэнселит Лили-Роуз Депп

Муза Chanel, модель, актриса, просто красавица и по совместительству дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради оказалась в центре скандала после того, как решила откреститься от ярлыка nepo-baby. Так в Сети называют детей знаменитостей, которые добились успеха только благодаря своей громкой фамилии и семейным связям. Бруклин Бекхэм, Лурдес Леон, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер — список можно продолжать. И не последнее место в нем занимает Лили-Роуз Депп.

Фото: Super.ru Super.ru

Естественно, девушку такая ситуация категорически не устраивает. И наша рабочая лошадка решила расставить все точки над i в интервью американскому изданию Elle. В частности, она заявила: «Когда ребенок, чьи родители работают врачами, сам становится врачом, ты ему не скажешь: "Ты получил эту работу только благодаря своим родителям"». Потому что он ответит: "Нет, я ходил в медицинский институт и учился"».

Видео дня

Такое пафосное сравнение не высмеял только ленивый. А вот коллегам Лили-Роуз по подиуму, похоже, совсем не смешно. Две топ-модели — Виттория Черетти и Анок Яй — в самых жестких выражениях высказали свой взгляд на непотизм, который распространен в индустрии.

Первой выступила Виттория. «Я понимаю тему "Я здесь, и я много работаю для этого", но мне бы очень хотелось посмотреть, как бы ты смогла продержаться первые 5 лет моей карьеры», — написала 24-летняя модель в сторис Инстаграма (запрещен в РФ). И хотя Лили-Роуз она по имени не назвала, всем сразу стало понятно, к кому обращается девушка.

Черетти добавила, что на неделях моды часами ждет своей очереди на кастинги и примерки, в то время как дети известных родителей свободно проходят мимо нее прямиком из своих «мерседесов» с личными водителями. «Ты даже не представляешь, сколько нам приходится бороться, чтобы заставить людей себя уважать, — продолжила итальянская модель. — На это уходят годы, а ты просто получаешь все бесплатно в первый же день. Я знаю, что это не твоя вина, но, пожалуйста, цени это и помни, откуда ты пришла».

Витторию поддержала и ее ровесница Анок Яй — суданско-американская модель, которая проснулась известной после того, как ее фотография на мероприятии в Университете Говарда завирусилась в Интернете. «Я помню, в самом начале моей карьеры, со всей этой шумихой вокруг моего имени, было ощущение, что у меня есть преимущество… Могу вам сказать, что все было как раз наоборот, — написала она. — Слова не могут даже выразить чувства новенькой, которой приходится ориентироваться в индустрии, полной влиятельных людей, и ощущать, что ты ничто».

Она добавила: «Я вижу, как некоторые из вас, привилегированные дети, переживают, когда не получают работу. И расстраиваетесь вы из-за того, что это может повлиять на вашу карьеру. В то время как некоторые из нас переживают из-за того, что не знают, смогут ли позаботиться о родителях в этом месяце или отправить братьев и сестер в школу… Меня не волнуют люди, которые извлекают выгоду из родственных связей, потому что я знаю: благодаря моему таланту и работоспособности я открою дверь в любую комнату, куда захочу попасть. Что меня по-настоящему беспокоит, так это влиятельные игроки индустрии (бренды, редакторы, фотографы), которые притворяются, будто привилегий не существует. Если бы вы только знали, через какой ад мы проходим только ради того, чтобы оказаться в той же комнате, в которой вы родились».