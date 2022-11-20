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40 минут назад

Беременный живот Ольги Орловой не дает публике покоя

Eva.ru

Певица Ольга Орлова на днях с размахом отметила 45-летие. Поклонники обсуждали наряды, огромный торт, нетрезвую гостью и, конечно же, округлившийся живот знаменитости. Орлова получила массу комментариев о симуляции беременности.

Беременный живот Ольги Орловой не дает публике покоя
Фото: Eva.ruEva.ru

В октябре поклонники Ольги Орловой узнали удивительную новость — звезда находится в ожидании малыша. Судя по округлившимся формам, которые звезда продемонстрировала в социальной сети, до пополнения в семье осталось совсем немного. С тех пор к певице приковано повышенное внимание со стороны как поклонников, так и хейтеров. Фанаты искренне переживают за Ольгу и стараются поддержать ее добрым словом, а вот хейтеры с завидной регулярностью обсуждают как внешность звезды, так и ее интересное положение.

Сама телезвезда очень откровенно рассказывает, что беременность далась ей непросто, и теперь она наслаждается счастьем. Но некоторые уверены, что будущее материнство Орлова просто инсценирует, нося накладной живот, чтобы позже предъявить миру ребенка, выношенного суррогатной матерью. На днях звезда показала десятки подобных замечаний, которые ей пишут в социальной сети. Не прошла мимо такого отношения подруга Орловой — Ксения Бородина. В свойственной ей манере телеведущая написала, что Ольга, невзирая на сильный характер, все равно переживает, читая подобную чушь.

Звёзды,Ольга Орлова,Ксения Бородина,
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