Беременный живот Ольги Орловой не дает публике покоя

Певица Ольга Орлова на днях с размахом отметила 45-летие. Поклонники обсуждали наряды, огромный торт, нетрезвую гостью и, конечно же, округлившийся живот знаменитости. Орлова получила массу комментариев о симуляции беременности.

Фото: Eva.ru Eva.ru

В октябре поклонники Ольги Орловой узнали удивительную новость — звезда находится в ожидании малыша. Судя по округлившимся формам, которые звезда продемонстрировала в социальной сети, до пополнения в семье осталось совсем немного. С тех пор к певице приковано повышенное внимание со стороны как поклонников, так и хейтеров. Фанаты искренне переживают за Ольгу и стараются поддержать ее добрым словом, а вот хейтеры с завидной регулярностью обсуждают как внешность звезды, так и ее интересное положение.