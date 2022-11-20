Ди Каприо и Джиджи Хадид были замечены на свидании

Джиджи Хадид была замечена на свидании с Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке. Фотографии пары появились на Page Six. 48-летний актер и 27-летняя модель попали в объективы папарацци, когда выходили из ресторана Cipriani в Нью-Йорке.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Леонардо Ди Каприо был одет в черные джинсы, черную куртку-пуховик, белые кроссовки и черную кепку. Джиджи Хадид надела на свидание серые брюки-оверсайз, черный кроп-топ и объемную кожаную куртку. Модель пряталась от объективов фотографов, прикрывая лицо синим шарфом. Источник рассказал журналистам издания, что сначала Ди Каприо и Хадид поужинали вдвоем, после чего к ним присоединился друг актера, бизнесмен Авив Нево.