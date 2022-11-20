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1 час назад

Похудевшая Воробей выбрала для первого клипа красный латексный костюм

Слово и Дело

Юмористка Елена Воробей для своего дебютного клипа выбрала красный латексный костюм. Похудевшая артистка сразила нарядом своего партнера по съемочной площадке. Заслуженная артистка РФ работает над своей дебютной песней «Красно-белое».

Похудевшая Воробей облачилась в красный латекс
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Для того, чтобы облачиться в обтягивающий сексуальный наряд с глубоким декольте артистке пришлось сбросить 11 кг и постоянно посещать спортзал.

«Вы не представляете, какая это работа — шарики преобразовать в кубики. Это очень тяжело. Главное, что любовь окрыляет, правда?» — рассказала Воробей в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Кадр из передачи "Ты не поверишь!"

Партнером по клипу выступает актер Дмитрий Миллер. Актер давний друг юмористки и сейчас играет ее возлюбленного. Во время съемок Миллер неоднократно гладил Елену и не сводил глаз с декольте. возможно так магически действовал красный латексный комбинезон.

Звёзды,Елена Воробей,Дмитрий Миллер,
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