Похудевшая Воробей облачилась в красный латекс

Юмористка Елена Воробей для своего дебютного клипа выбрала красный латексный костюм. Похудевшая артистка сразила нарядом своего партнера по съемочной площадке. Заслуженная артистка РФ работает над своей дебютной песней «Красно-белое».
Для того, чтобы облачиться в обтягивающий сексуальный наряд с глубоким декольте артистке пришлось сбросить 11 кг и постоянно посещать спортзал.
«Вы не представляете, какая это работа — шарики преобразовать в кубики. Это очень тяжело. Главное, что любовь окрыляет, правда?» — рассказала Воробей в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Партнером по клипу выступает актер Дмитрий Миллер. Актер давний друг юмористки и сейчас играет ее возлюбленного. Во время съемок Миллер неоднократно гладил Елену и не сводил глаз с декольте. возможно так магически действовал красный латексный комбинезон.