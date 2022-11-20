Боня спустилась в метро и вспомнила бурную молодость

Телеведущая уже больше 10 лет живет в Монако — и, видимо, так сильно соскучилась по столице своей родины, что решила отправиться туда, где Москва предстает во всей своей красе. Особенно в час пик. В метро телеведущая не просто покаталась, а устроила модную фотосессию и даже импровизированное дефиле.

Фото: Super.ru Super.ru

Похоже, Виктория берет пример с лучших: модные старожилы помнят, как Александр Маккуин устроил показ Givenchy в депо московского метро в далеком 1996 году. Впрочем, у Бони и других ярких воспоминаний достаточно: с наворачивающимися на глазах слезами она рассказала, как ей приходилось ночевать в метро сразу после переезда из Краснокаменска. В те времена после бурной ночи тусовок Виктория отсыпалась на кольцевой ветке с 6 утра и до обеда.