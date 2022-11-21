Спирс поделилась откровенным видео и смутила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов. Соотвествующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
40-летняя знаменитость снялась в желтом платье длины мини, оформленном глубоким декольте. Ее образ дополняли черные туфли. При этом звезда распустила волосы и подвела глаза черным карандашом.
Видеоролик собрал более 177 тысяч лайков. Поклонники вновь выразили беспокойство по поводу состояние певицы.
«Это все равно что наблюдать за животным в клетке. Тяжело и грустно смотреть на эти повторяющиеся движения снова и снова», «Все тот же самый стиль видео. Все тот же черный макияж и нерасчесанные волосы», «Эти посты становятся все более бредовыми», «Сейчас ее видео за гранью чего-то нормального», «Что значит подпись в описании?» — высказывались они.