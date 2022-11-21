Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Спирс поделилась откровенным видео и смутила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов. Соотвествующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спирс поделилась откровенным видео и смутила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

40-летняя знаменитость снялась в желтом платье длины мини, оформленном глубоким декольте. Ее образ дополняли черные туфли. При этом звезда распустила волосы и подвела глаза черным карандашом.

Видеоролик собрал более 177 тысяч лайков. Поклонники вновь выразили беспокойство по поводу состояние певицы.

«Это все равно что наблюдать за животным в клетке. Тяжело и грустно смотреть на эти повторяющиеся движения снова и снова», «Все тот же самый стиль видео. Все тот же черный макияж и нерасчесанные волосы», «Эти посты становятся все более бредовыми», «Сейчас ее видео за гранью чего-то нормального», «Что значит подпись в описании?» — высказывались они.

Звёзды,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители