Спирс поделилась откровенным видео и смутила фанатов

«Это все равно что наблюдать за животным в клетке. Тяжело и грустно смотреть на эти повторяющиеся движения снова и снова», «Все тот же самый стиль видео. Все тот же черный макияж и нерасчесанные волосы», «Эти посты становятся все более бредовыми», «Сейчас ее видео за гранью чего-то нормального», «Что значит подпись в описании?» — высказывались они.