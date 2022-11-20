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1 час назад

Ксения Бородина сделала дочери сомнительный подарок

Super.ru

Телеведущая ни в чем не отказывает своим детям. Видимо, в качестве иллюстрации этого тезиса она опубликовала в сторис Инстаграма (запрещен в РФ) истерику своей младшей дочери Теоны: девочка плакала и умоляла маму купить ей декоративную свинью — мини-пига.

Ксения Бородина сделала дочери сомнительный подарок
Фото: Super.ruSuper.ru

Ксения спросила у подписчиков, как ей справиться с непреодолимым желанием дочери завести в квартире не самого гигиеничного питомца. Многие фанаты предложили попросить об услуге Курбана Омарова, бывшего мужа Бородиной, чтобы Теона могла играться с хрюшкой во время визитов к папе.

И хотя Ксения все же решила не подкладывать экс-супругу свинью, прихоть девочки она исполнила. При помощи старшей дочери Маруси телеведущая удивила Теону: спрятала в коляске мини-пига и предложила юной любительнице животных его найти. Когда девочка увидела свинку по имени Василиса, ее счастью не было передела. А вот бабушка и кот явно остались не слишком довольны новым членом семьи.

Super.ru

Но Ксения поспешила успокоить домочадцев — а заодно и разочаровать подписчиков, которые уже ожидали бесконечный «свиной» контент в соцсетях телеведущей.

«Ладно, я, конечно, хорошая мама, но не настолько. Это была свинка на час», — написала Бородина.

Вместе с тем телеведущая пообещала, что Василиса теперь будет часто приезжать в гости к Теоне, чтобы девочка могла играть с ней в свое удовольствие. Что ж, будем надеяться, в следующий раз воодушевленная успехом крошка не попросит у доброй мамы капибару или, например, миниатюрного слона. Ну и в скобках заметим, что животные — очень сомнительная игрушка. А уж питомец на час — тем более: такой точно не воспитает в ребенке чувство ответственности за тех, кого он приручил.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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