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1 час назад

Бритни Спирс удалилась из соцсети после заявления о том, что отец пытался ее убить

Газета.Ru

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Daily Mail.

Бритни Спирс удалилась из соцсети после заявления, что отец пытался ее убить
Фото: Газета.RuГазета.Ru

40-летняя певица пропала из социальной сети спустя неделю после громкого заявления о том, что ее отец Джейми Спирс пытался убить ее в период своего опекунства над ней. Удалила Бритни Спирс свой аккаунт сама или была заблокирована компанией-владельцем сети — не сообщается, но ссылка на личный блог певицы с 41,7 млн подписчиков не открывается, выдавая сообщение об ошибке.

На прошлой неделе Бритни Спирс написала в личном блоге откровенный пост, рассказав подписчикам, что ее отец хотел убить ее.

«Я имею в виду, что мне казалось, что мой отец пытался убить меня. Я говорила об этом несколько раз, у меня есть доказательства и свидетели того, что он делал. Если бы меня ценили, то моего отца посадили бы за две секунды», — заявила певица.

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