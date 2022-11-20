Джигурда проиграл суд за многомиллионное наследство

Актер Никита Джигурда не смог доказать подлинность завещания, оставленного ему умершей в 2016 году бизнесвумен Людмилы Браташ. Напомним, тяжбы шли за многомиллионное наследство, в которое входит четыре объекта недвижимости (в том числе за границей, на территории Франции), а также серьезная сумма денег на счетах.

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Суд обязал Джигурда предъявить подлинник завещания, однако этого не было сделано. В итоге наследство перешло сестре Браташ — Светлане Романовой.

Напомним, Джигурда и Браташ познакомились в 2010 году на отдыхе. После чего, по словам Джигурды, бизнес-леди переписала на него часть своего имущества. Но подтвердить этого факта он не смог.