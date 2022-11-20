Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
31 минуту назад

Джигурда проиграл суд за многомиллионное наследство

WomanHit.ru

Актер Никита Джигурда не смог доказать подлинность завещания, оставленного ему умершей в 2016 году бизнесвумен Людмилы Браташ. Напомним, тяжбы шли за многомиллионное наследство, в которое входит четыре объекта недвижимости (в том числе за границей, на территории Франции), а также серьезная сумма денег на счетах.

Джигурда проиграл суд за многомиллионное наследство
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Суд обязал Джигурда предъявить подлинник завещания, однако этого не было сделано. В итоге наследство перешло сестре Браташ — Светлане Романовой.

Напомним, Джигурда и Браташ познакомились в 2010 году на отдыхе. После чего, по словам Джигурды, бизнес-леди переписала на него часть своего имущества. Но подтвердить этого факта он не смог.

"Служители Фемиды пожали плечами и вынесли решение в пользу сестры погибшей — Светланы Романовой, — поведал тelegram-канал Mash. — Объявили, что квартиры и накопления Браташ по праву принадлежат ей',

Звёзды,Людмила Браташ,Светлана Романова,Никита Джигурда,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители