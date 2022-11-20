Водонаева назвала Мадонну "сумасшедшей"

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в Telegram-канале видео, на котором 64-летняя певица Мадонна в нижнем белье демонстрирует свои формы. Водонаева призналась, что это «неуместно и некрасиво».
«Мировая легенда. До невозможности крутая. Всегда актуальная, смелая и яркая. И такую дичь публикует в преклонном возрасте. Городская сумасшедшая», — подписала телеведущая.
Ранее Водонаева назвала Дженнифер Энистон «некрасивой» и «скучной» женщиной после того, как актриса снялась в откровенной фотосессии для журнала Allure.