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33 минуты назад

«Кто там спит с моим бывшим?»: МакSим заинтриговала фанатов

Вечерняя Москва

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, заинтриговала подписчиков одной из своих социальных сетей загадочной публикацией. Обычно скупая на детали своей личной жизни, певица разместила игривую фотографию в мини и оставила послание.

«Кто там спит с моим бывшим?»: МакSим заинтриговала фанатов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Эй, кто там спит с моим бывшим? Спите качественнее, а то он мне опять пишет, — подписала она публикацию.

Однако поклонники певицы разделились на два лагеря. Кто-то поддержал такое ироничное заигрывание с аудиторией. Но нашлись и те, кому показалась подобная подпись слишком банальной и несмешной.

До этого сообщалось, что МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде. Причиной подобного решения стало плохое самочувствие артистки.

Реабилитация артистки идет не в самом быстром темпе. Недавно она рассказала, что после перенесенной коронавирусной инфекции столкнулась с проблемами с голосом.

Певица пережила тяжелую болезнь минувшим летом. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. В настоящее время она продолжает восстанавливаться.

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