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3 часа назад

Гузеева рассказала, как избавилась от лишнего веса

Слово и Дело

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева объяснила, как избавилась от лишнего веса. По ее словам, в этом помогли диета и спа-процедуры. Гузеева побывала в санатории Кисловодска. Там ей были предложены терапия, индийская аюрведа, нарзан и тамбуканская грязь.

Гузеева рассказала, как избавилась от лишнего веса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Режим питания — согласно концепции. Процедуры здесь действенные и только по назначению врачей после диагностики», — написала она в социальных сетях.

Ведущая программы «Давай поженимся!» призналась, что специалисты посадили ее на жесткую диету. Врачи рекомендовали артистке продолжать придерживаться рекомендаций.

Звёзды,Лариса Гузеева,
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