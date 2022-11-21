Гузеева рассказала, как избавилась от лишнего веса

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева объяснила, как избавилась от лишнего веса. По ее словам, в этом помогли диета и спа-процедуры. Гузеева побывала в санатории Кисловодска. Там ей были предложены терапия, индийская аюрведа, нарзан и тамбуканская грязь.
«Режим питания — согласно концепции. Процедуры здесь действенные и только по назначению врачей после диагностики», — написала она в социальных сетях.
Ведущая программы «Давай поженимся!» призналась, что специалисты посадили ее на жесткую диету. Врачи рекомендовали артистке продолжать придерживаться рекомендаций.