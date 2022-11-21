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3 часа назад

Илона Броневицкая прокомментировала слухи о ссоре с Эдитой Пьехой

Мира Маркина

Илона Броневицкая, дочь знаменитой артистки Эдиты Пьехи, стала гостьей программы “Звезды сошлись” (НТВ). В беседе с ведущим Иосифом Пригожиным наследница ответила на слухи об одиночестве звездной матери и ссоре с ней.

Дочь Пьехи прокомментировала слухи о ссоре с матерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка давно не появляется на публике. По словам ее дочери, это связано с тем, что Эдита Станиславовна в последнее время неважно себя чувствует.

“Когда она говорит, что ее забыли, она имеет в виду публику. Мы все время там (дома у Эдиты – прим.ред.), меняем двери, ремонтируем холодильники, водонагреватели. Я каждый день на связи”, — подчеркнула наследница.

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Напомним, 31 июля Эдите Пьехе исполнилось 85 лет. Юбилей звезда эстрады отметила скромно, на чем настояла сама.

Ранее “Рамблер” рассказывал, где сейчас находится Татьяна Доронина.

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