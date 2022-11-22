Гослинг и Мендес арендовали особняк стоимостью $16 миллионов

Актер Райан Гослинг и его супруга Ева Мендес арендовали особняк в Сиднее стоимостью $16 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

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В настоящее время Райан Гослинг и Ева Мендес находятся в Австралии, где он снимается в фильме «Падший парень», а она занимается благотворительностью. По данным Daily Mail, пара арендовала особняк стоимостью $16 млн, расположенный в модном районе Сиднея Дарлингхерст. Недвижимость принадлежит режиссеру Базу Лурману, известному работой над фильмами «Мулен Руж!» и «Великий Гэтсби».

Отмечается, что в особняке площадью 2167 квадратных метров есть семь ванных комнат, тренажерный зал, открытый бассейн, SPA-центр и винный погреб. Снаружи имеется просторная веранда.