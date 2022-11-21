Звезды, которые встречались ради пиара

За романами звезд наблюдают не менее пристально, чем за их творчеством и новыми проектами. А когда у знаменитости начинается роман с коллегой по цеху, оба артиста непременно оказываются в центре внимания. Конечно, пиар-менеджеры с радостью пользуются этим и организуют неожиданные пары, которые не имеют ничего общего в реальной жизни.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Тейлор Свифт и Том Хиддлстон

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Певица и актер стали одной из самых обсуждаемых пар несколько лет назад: Тома поклонники предупреждали, что все подробности романа с Тейлор станут достоянием общественности, ведь каждому бывшему она обязательно посвящает композицию.

Так и вышло: через полгода после начала отношений Свифт рассталась с актером, посвятила ему песню. А вскоре в СМИ просочились слухи, что Хиддлстон начал встречаться с Тейлор, чтобы стать популярнее в США. Впрочем, и сама Свифт получила новых поклонников из-за романа с очаровательным Локи.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

Эта пара после выхода на экраны саги «Сумерки» стала кумирами миллионов подростков, зрители были в восторге, узнав, что влюблены не только Эдвард и Белла, но и актеры, их исполнившие.

Роберт и Кристен вместе появлялись на шоу, держались за руки и признавались, что очень влюблены. Правда, через два года разразился скандал: Стюарт уличили в измене красавчику-вампиру с режиссером фильмов. Поклонники жалели обманутого Паттинсона, проклинали Кристен.

Но все оказалось прозаичнее: после завершения франшизы создатели признались, что актеры никогда не питали друг к другу нежных чувств, а их роман был лишь акцией привлечения к фильму.

Клаудиа Шиффер и Дэвид Копперфилд

Топ-модель и самый известный фокусник девяностых были на виду у всего мира: их роман обсуждали, ими восхищались. Дэвида и Шиффер принимали участие в бесконечных фотосессиях, а когда не позировали камерам, «случайно» попадали в объектив папарацци.

А затем разразился грандиозный скандал: в журнале «Пари-матч» не появился текст контракта, в котором черным по белому было написано, о чем договорились известный маг и знаменитая модель. Оказалось, что Дэвид начал терять популярность и хотел привлечь к себе внимание любым путем. Теперь о «романе» вспоминают знаменитости со стыдом.

Алекса и Тимати

Нежная 15-летняя певица, которую, по словам Лины Арифулиной, на «Фабрику звезд» привели за руку, мечтала о популярности. Родители пытались помочь дочери, как могли: привозили ей дизайнерские платья, договаривались о сольных песнях, но зрители Алексу не оценили.

Тогда продюсеры решили сделать отчаянную попытку привлечь внимание к девушке и организовали для нее «роман» с Тимати. Хулиган и принцесса тут же стали обсуждаемой парой. Правда, за кадром этих молодых людей ничего не связывало.

Николай Басков и Анастасия Волочкова

Конечно, в этот роман почти не верили с самого начала, но и балерина, и певец уверяли, что влюблены и счастливы. Они страстно целовались на публике. Пожалуй, даже слишком страстно — чрезмерная нарочитость делала все «нежные» фото пары фальшивыми.