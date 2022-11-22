Джулия Фокс рассказала, зачем встречалась с Канье Уэстом

"Ким, Кортни и Хлои - это мои любимые девочки. И я подумала: "Боже мой. Может быть, я смогу отвлечь Канье от жизни Ким и заставлю полюбить себя? Я знала, что если кто-то и может это сделать, то только я, потому что когда я что-то задумала, я это делаю", - сказала актриса в новом видеоролике на TikTok.