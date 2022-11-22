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2 часа назад

Джулия Фокс рассказала, зачем встречалась с Канье Уэстом

Газета.Ruиещё 1

Американская актриса Джулия Фокс заявила, что встречалась с Канье Уэстом только для того, чтобы держать его подальше от Ким Кардашьян. Об этом сообщает Page Six.

Джулия Фокс рассказала, зачем встречалась с Канье Уэстом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

32-летняя актриса призналась, что является большой поклонницей семьи Кардашьян-Дженнер, и в частности "всегда любила" Ким. По словам Джулии Фокс, она ответила на ухаживания Канье Уэста, чтобы спасти от него Ким Кардашьян.

"Ким, Кортни и Хлои - это мои любимые девочки. И я подумала: "Боже мой. Может быть, я смогу отвлечь Канье от жизни Ким и заставлю полюбить себя? Я знала, что если кто-то и может это сделать, то только я, потому что когда я что-то задумала, я это делаю", - сказала актриса в новом видеоролике на TikTok.

Джулия Фокс добавила, что не отвечала на первые попытки Кане Уэста сблизиться с ней.

"Он писал мне сообщения, но я на них не отвечала. Потому что не хотела снова встречаться со знаменитостью. Из этого никогда ничего не выходит... Звезды всегда немного скучные, и совсем не такие, какими ты их представляешь", - заявила актриса.

Звёзды,Джулия Фокс,Ким Кардашьян,
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