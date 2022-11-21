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2 часа назад

49-летняя Клум не смогла застегнуть на бедрах брюки

Газета.Ru

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала ироничные фотографии, на которых пыталась застегнуть винтажные брюки Moschino на себе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

49-летняя Клум не смогла застегнуть на бедрах брюки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

49-летняя Хайди Клум выложила в социальных сетях фотографии, сделанные при примерке образа для съемок. На них модель позировала в корсетном топе из черного кружева и брюках с аналогичным принтом от бренда Moschino. Как оказалось, этот образ Хайди Клум уже надевала несколько лет назад. Однако в этот раз произошел конфуз — молния на брюках не застегнулась на бедрах. К ситуации модель отнеслась с юмором и попросила коллег помочь ей с решением проблемы.

У Хайди Клум есть четверо детей: 18-летняя Лени, рожденная от итальянского бизнесмена и менеджера «Формулы-1» Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила. В 2019 году супермодель вышла замуж за гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, который на 16 лет младше нее. Пара встречалась около года, прежде чем пожениться.

Звёзды,Хайди Клум,
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