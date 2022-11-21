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3 часа назад

Снявшуюся у зеркала Кардашьян обвинили в неумелом фотошопе

Газета.Ru

Ким Кардашьян, опубликовавшая в четверг, 17 ноября, фотографию в новом бикини из рождественской коллекции своего бренда Skims в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), была обвинена подписчиками в неумелом использовании фотошопа. Об этом сообщает The New York Post.

Кардашьян обвинили в неумелом фотошопе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Комментаторы соцсети обратили внимание на внутреннюю часть бедра предпринимательницы, которая выглядит раздвоившейся, и заявили, что это результат обработки фотографии.

«Что происходит с бедрами, они что, надеты поверх трусиков или как?» — говорится в одном из комментариев. На это следует ответ:«Это явно молния на ее костюме из кожи».

Критикам, однако, возразили подписчики, обратившие внимание на то, что Ким Кардашьян сфотографировалась у зеркала. Они объяснили, что «вторая нога» — не более чем отражение телезвезды.

«Думаю, что она стоит у зеркала, я, знаете ли, люблю старый добрый неудачный фотошоп, но это, к сожалению, не он», — написал один из пользователей сети.

В комментариях также обратили внимание, что в зеркале видно также отражение руки Ким Кардашьян, что подтверждает несправедливость обвинений в фотошопе.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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