Звезда “Интернов” сделала откровенное признание о родителях

Российская актриса Кристина Асмус сделала откровенное признание подписчикам в социальных сетях. В этот раз артистка решила поговорить с поклонниками о своей семье.

Кристина вспомнила эпизод из детства, когда в ее доме стала появляться дорогая бытовая техника. Этот факт натолкнул Асмус на самые мрачные мысли, ведь будущая актриса росла вместе с сестрами в девяностые.

“Мы с сестрами думали: "Ну все, наши родители — бандиты!" Испугались мы знатно и уже были уверены, что нас сдадут в детский дом”, — поделилась Асмус.

И только некоторое время спустя родители сами развеяли все домыслы. Они рассказали Кристине и другим дочерям, что получили наследство – квартиру. Жилплощадь решили продать, а на вырученные деньги купить необходимое в дом.