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59 минут назад

Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что считала себя дочерью бандитов

Мира Маркина

Российская актриса Кристина Асмус сделала откровенное признание подписчикам в социальных сетях. В этот раз артистка решила поговорить с поклонниками о своей семье.

Звезда “Интернов” сделала откровенное признание о родителях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кристина вспомнила эпизод из детства, когда в ее доме стала появляться дорогая бытовая техника. Этот факт натолкнул Асмус на самые мрачные мысли, ведь будущая актриса росла вместе с сестрами в девяностые.

“Мы с сестрами думали: "Ну все, наши родители — бандиты!" Испугались мы знатно и уже были уверены, что нас сдадут в детский дом”, — поделилась Асмус.

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И только некоторое время спустя родители сами развеяли все домыслы. Они рассказали Кристине и другим дочерям, что получили наследство – квартиру. Жилплощадь решили продать, а на вырученные деньги купить необходимое в дом.

Ранее мы рассказывали, что происходит с Эдитой Пьехой.

Звёзды,Кристина Асмус,Лера Кудрявцева,
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