Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
26 минут назад

Решетова рассказала, как воспитывает 3-летнего сына

Super.ru

Сын Анастасии Решетовой и Тимати растет, а вместе с ним меняется тематика блога звездной мамы. Совсем недавно девушка объясняла, почему прервала грудное вскармливание, а на днях подняла тему детских секций. И неудивительно: 3-летний Ратмир занимается плаванием чуть ли не с пеленок, и в планах у мамы — отдать его еще и на занятия по борьбе.

Решетова рассказала, как воспитывает 3-летнего сына
Фото: Super.ruSuper.ru

«Как и папа Ратмира, я считаю, что ребенка нужно развивать с самого раннего возраста, чтобы выявить его увлечения и таланты, –– отмечает девушка, –– но чтобы при этом у него оставалось время на простые детские радости».

График у малыша тем не менее плотный. Ратмир посещает детский сад, где учится читать, считать и знакомится с иностранными языками. «Это учреждение придумал гений!» –– отмечает Настя.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители