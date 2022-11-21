Решетова рассказала, как воспитывает 3-летнего сына

Сын Анастасии Решетовой и Тимати растет, а вместе с ним меняется тематика блога звездной мамы. Совсем недавно девушка объясняла, почему прервала грудное вскармливание, а на днях подняла тему детских секций. И неудивительно: 3-летний Ратмир занимается плаванием чуть ли не с пеленок, и в планах у мамы — отдать его еще и на занятия по борьбе.