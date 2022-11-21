Рейнольдс рассказал о четвертой беременности Лайвли

«Мы очень взволнованы. Но знаете, нужно быть полным идиотом, чтобы сделать это четыре раза, если вам не нравится быть родителями. Это будет безумие, но мы очень ждем малыша», — прокомментировал Рейнольдс перед церемонией American Cinematheque Award.