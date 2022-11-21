Рейнольдс рассказал о четвертой беременности Лайвли

Американский актер Райан Рейнольдс рассказал о четвертой беременности своей супруги Блейк Лайвли. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам 46-летнего актера, их трое детей с нетерпением ждут встречи со своим новым братом или сестрой.
«О да, они в деле. Им это нравится. Они готовы», — признался Райан Рейнольдс в интервью Entertainment Tonight.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс уже воспитывают трех дочерей: 7-летнюю Джеймс, 6-летнюю Инес и 3-летнюю Бетти. Ранее звезда «Дэдпула» заявил, что, несмотря на «богатый родительский опыт», супруги волнуются перед встречей с четвертым ребенком.
«Мы очень взволнованы. Но знаете, нужно быть полным идиотом, чтобы сделать это четыре раза, если вам не нравится быть родителями. Это будет безумие, но мы очень ждем малыша», — прокомментировал Рейнольдс перед церемонией American Cinematheque Award.
35-летняя Блейк Лайвли объявила о своей четвертой беременности в середине сентября, когда вышла на красную дорожку саммита Forbes Power Women's Summit в Нью-Йорке.