Адель отказалась жить в недостаточно эксклюзивном номере

Певица Адель отказалась от номера в роскошном отеле Caesars Palace в Лас-Вегасе из-за того, что он находился не в эксклюзивной части здания. Об этом пишет Daily Mail.

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Адель предложили апартаменты в роскошном отеле в преддверии ее выступления в театре The Colosseum. Певица должна была получить $1 млн за концерт и проводить время в люксе с сыном Анджело и бойфрендом Ричем Полом.

Однако стало известно, что певица вместо этого живет в бунгало на поле для гольфа на конкурирующем курорте Wynn. Вилла с двумя спальнями занимает 300 кв.м. и стоит $3,8 тыс. за ночь. Пребывание на вилле обеспечит певице большее уединение, поскольку к зданию ведет собственная частная дорога.