Раскрыты гонорары звезд в новогоднюю ночь

Журналисты издания Starhit выяснили, какие гонорары получат российские звезды за выступления в новогоднюю ночь.

Так, Леонид Агутин может заработать около семи миллионов рублей. Артист будет выступать в ресторане «Турандот» и «Крокус Сити Холле». Праздничный ужин под песни Агутина стоит 70 тысяч рублей за человека.

Аналогичный гонорар получит Анна Asti. Певица будет выступать в клубе Gipsy, а затем в «Барвиха Luxury Villagе». В последнем месте входной билет на новогоднюю вечеринку стоит 35 000 до 180 000 рублей.

Ольга Бузова будет выступать в загородном отеле «Яхонты» 1 января. Отдохнуть там стоит от 75 тысяч рублей. За ночь певица заработает около 2,5 миллиона рублей.