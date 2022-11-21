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1 час назад

Журналисты раскрыли гонорары звезд в новогоднюю ночь

Мира Маркина

Журналисты издания Starhit выяснили, какие гонорары получат российские звезды за выступления в новогоднюю ночь.

Раскрыты гонорары звезд в новогоднюю ночь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, Леонид Агутин может заработать около семи миллионов рублей. Артист будет выступать в ресторане «Турандот» и «Крокус Сити Холле». Праздничный ужин под песни Агутина стоит 70 тысяч рублей за человека.

Аналогичный гонорар получит Анна Asti. Певица будет выступать в клубе Gipsy, а затем в «Барвиха Luxury Villagе». В последнем месте входной билет на новогоднюю вечеринку стоит 35 000 до 180 000 рублей.

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Ольга Бузова будет выступать в загородном отеле «Яхонты» 1 января. Отдохнуть там стоит от 75 тысяч рублей. За ночь певица заработает около 2,5 миллиона рублей.

Звезды «Аншлага» Ефим Шифрин и Евгений Петросян тоже будут выступать в Москве 31 декабря. Артисты заработают по миллиону рублей.

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Звёзды,Евгений Петросян,Ефим Шифрин,Леонид Агутин,Ольга Бузова,
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