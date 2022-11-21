Анастасия Макеева заговорила о беременности

Ранее в этом году ходили слухи о беременности актрисы Анастасии Макеевой. Корреспондент Popcake.TV подловила артистку на гастрономическом ужине в ресторане GRAND УРЮК. На ней было короткое белое платье, которое подчеркивало все формы.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Когда Анастасия встала боком к операторам, невооруженным взглядом был заметен слегка округлившийся животик. Тем не менее, знаменитость не стала делать поспешных заявлений, хотя молва по Интернету ходила.

Наконец, актриса отважилась честно рассказать, что происходит в её семье.

Напомним, в прошлом году Макеева вступила в официальные отношения с бизнесменом Романом Мальковым. Изначально мужчина занимался строительством её дома. Постепенно их рабочие отношения перетекли в более близкие. Мужчина не стал скрывать свои чувства и признался во всем супруге Светлане, которая родила ему четверых наследников.

Развод был скандальным! Светлана Малькова стала частой гостьей на ток-шоу, где добивалась от Романа выплаты алиментов на детей. В одном из эфиров художница даже подралась с Анастасией Макеевой.

В какой-то момент артистка отпустила ситуацию и перестала реагировать на нелицеприятные высказывания многодетной матери.

«Я сразу сказала Роману, что мне нужна семья и дети. Мы уже два года вместе, женаты, венчаны, ходим вместе по врачам — это очень серьезный шаг», — прокомментировала Анастасия Макеева.