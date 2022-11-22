Меньшова ответила на слухи о плохом самочувствии Алентовой

В интернете начали распространяться слухи о плохом самочувствии звезды картины «Москва слезам не верит» Веры Алентовой. Так, пользователи Сети заметили, что актриса сильно похудела и связывают это с проблемами со здоровьем. Однако ее дочь, российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова, опровергла такую информацию.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Все хорошо, спасибо, больше ничего комментировать не буду, — цитирует ее Пятый канал.

Вера Алентова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Ее кинодебют состоялся в драматическом художественном фильме о советских летчиках-истребителях «Дни летные» (1965), где она сыграла учительницу Лидии Федоровну. Но всесоюзную славу знаменитости принесла картина «Москва слезам не верит» (1979), которую снял ее супруг Владимир Меньшов.