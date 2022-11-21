Ханна рассказала, как протекает ее беременность

Певица Ханна, кажется, успевает все на свете: не только готовится к родам и обустраивает новый загородный дом, но и находит время на общение с подписчиками. Среди прочих от любопытных поклонников поступают, конечно же, вопросы о беременности, и певица с радостью на них отвечает.