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2 часа назад

Ханна рассказала, как протекает ее беременность

Super.ru

Певица Ханна, кажется, успевает все на свете: не только готовится к родам и обустраивает новый загородный дом, но и находит время на общение с подписчиками. Среди прочих от любопытных поклонников поступают, конечно же, вопросы о беременности, и певица с радостью на них отвечает.

Ханна рассказала, как протекает ее беременность
Фото: Super.ruSuper.ru

«Все отлично, токсикоз уже прошел, –– рассказывает девушка в своем блоге в Инстаграме (запрещен в РФ). –– Узи делаю достаточно часто, анализы сдаю каждые 2–3 недели».

При этом певица борется с низким гемоглобином и пьет магний B6.

«Живот растет. И не только он», –– шутит Ханна и признается, что набрала аж 6 килограммов.

Уверены, к своей шикарной фигуре девушка еще вернется!

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