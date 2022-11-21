Серябкина обнажила грудь на съемках

«Немного волшебного бэкстейджа. Сейчас вообще наступает самое главное время чудес… Пусть эта зима будет теплой от ваших чувств и любви друг к другу» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила исполнительница.