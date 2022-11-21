Серябкина обнажила грудь на съемках

Исполнительница блеснула эффектным бюстом.
Певица Ольга Серябкина после рождения ребенка перестала часто делиться с поклонниками откровенными фотографиями. Однако сейчас артистка сделала исключение.
В своем блоге знаменитость поделилась видео с съемок клипа. На нем Ольга позирует в белом длинном платье с глубоким вырезом.
«Немного волшебного бэкстейджа. Сейчас вообще наступает самое главное время чудес… Пусть эта зима будет теплой от ваших чувств и любви друг к другу» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила исполнительница.
Подписчики Серябкиной отметили, что она выглядит шикарно. Но некоторые раскритиковали образ артистки — им не понравился чересчур откровенный наряд и высветленные брови. «С бровями лучше», «Удивляешь своей откровенностью», «Сексуально», — написали они.