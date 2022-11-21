Дочь Мадонны с бровями-"ниточками" снялась на обложку

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, 26-летняя Лурдес Леон, снялась с ярким макияжем, бровями-«ниточками» и в корсете для обложки журнала The Cut. Снимки появились в социальных сетях.
В новой съемке дочь Мадонны предстала в розовом корсете. Лурдес Леон выпрямили волосы и сделали яркий макияж с синими тенями и розовой помадой. Внимание поклонников привлекли брови-«ниточки» — узнаваемый тренд из 00-х. Помимо участия в съемке Лурдес Леон дала интервью, в котором рассказала о карьере и влиянии родителей.
«Я хочу чувствовать, что самостоятельно что-то заслужила. И да, конечно, у меня есть привилегии — глупо не отдавать себе в этом отчет. Но nepo babies обычно довольно ужасны, а мои мама с папой воспитали меня гораздо более умной», — заявила Лурдес Леон в интервью изданию.
Отец Лурдес — персональный фитнес-тренер и актер Карлос Леон, с которым Мадонна встречалась в конце 90-х. Помимо нее, у певицы есть 22-летний сын Рокко от режиссера Гая Ричи, а также четверо приемных детей: 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси, 10-летние Стелла и Эстер.