Дочь Мадонны с бровями-"ниточками" снялась на обложку

«Я хочу чувствовать, что самостоятельно что-то заслужила. И да, конечно, у меня есть привилегии — глупо не отдавать себе в этом отчет. Но nepo babies обычно довольно ужасны, а мои мама с папой воспитали меня гораздо более умной», — заявила Лурдес Леон в интервью изданию.