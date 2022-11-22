Как выглядят повзрослевшие дети Pink

Певица Pink одна из немногих звезд, кто регулярно появляется на светских событиях вместе со своей семьей в полном составе. Исключением не стала и ноябрьская церемония American Music Awards. Знаменитость сопровождали муж Кэри Харт, 11-летняя дочь Уиллоу и 5-летний сын Джеймсон.
Уиллоу, подражая маме, надела шикарное черное платье с перьями на запястьях. Сын и отец выбрали черные костюмы. А сама певица блистала в облегающем платье, кроем отсылающем к спортивным бальным танцам, словно Pink только что вернулась с паркета «танцев со звездами».
По фотоотчетам с церемоний можно проследить, как менялись дети знаменитости. К тому же на эту семью всегда приятно посмотреть: им не нужно покупать одинаковые костюмы, чтобы гармонично смотреться и на красной дорожке, и в жизни.