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1 час назад

Как выглядят повзрослевшие дети Pink

Super.ru

Певица Pink одна из немногих звезд, кто регулярно появляется на светских событиях вместе со своей семьей в полном составе. Исключением не стала и ноябрьская церемония American Music Awards. Знаменитость сопровождали муж Кэри Харт, 11-летняя дочь Уиллоу и 5-летний сын Джеймсон.

Как выглядят повзрослевшие дети Pink
Фото: legion-medialegion-media
Super.ru

Уиллоу, подражая маме, надела шикарное черное платье с перьями на запястьях. Сын и отец выбрали черные костюмы. А сама певица блистала в облегающем платье, кроем отсылающем к спортивным бальным танцам, словно Pink только что вернулась с паркета «танцев со звездами».

По фотоотчетам с церемоний можно проследить, как менялись дети знаменитости. К тому же на эту семью всегда приятно посмотреть: им не нужно покупать одинаковые костюмы, чтобы гармонично смотреться и на красной дорожке, и в жизни.

Звёзды,Кэри Харт,Пинк,
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