Как выглядят повзрослевшие дети Pink

Певица Pink одна из немногих звезд, кто регулярно появляется на светских событиях вместе со своей семьей в полном составе. Исключением не стала и ноябрьская церемония American Music Awards. Знаменитость сопровождали муж Кэри Харт, 11-летняя дочь Уиллоу и 5-летний сын Джеймсон.

Фото: legion-media legion-media

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Уиллоу, подражая маме, надела шикарное черное платье с перьями на запястьях. Сын и отец выбрали черные костюмы. А сама певица блистала в облегающем платье, кроем отсылающем к спортивным бальным танцам, словно Pink только что вернулась с паркета «танцев со звездами».