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53 минуты назад

"Все в поисках легких денег идут на риски": звезда Comedy Woman продала квартиру, чтоб погасить долги

Мира Маркина

Экс-участница Comedy Woman Надежда Ангарская в беседе с Blitz+ рассказала, как продала квартиру, чтобы погасить долги.

Звезда Comedy Woman продала квартиру, чтоб погасить долги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ангарская вспомнила, как потеряла крупную сумму в финансовой пирамиде. Надежда отдала мошенникам больше миллиона рублей.

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Чтобы хоть как-то закрыть долги, юмористка продала квартиру, которую выиграла в шоу "Последний герой". По словам Ангарской, у нее не было другого выхода: ее муж не работал, а родители помочь не могли.

"Просто ушли деньги, много потеряла. Не один миллион рублей. И я не одна там такая была. Все в поиске легких денег идут на риски. Поэтому в этой ситуации виню только себя",

– призналась Надежда.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Волочкова не просила деньги в браке с миллиардером.

Звёзды,Надежда Ангарская,Михаил Жванецкий,
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