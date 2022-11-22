Звезда Comedy Woman продала квартиру, чтоб погасить долги

Экс-участница Comedy Woman Надежда Ангарская в беседе с Blitz+ рассказала, как продала квартиру, чтобы погасить долги.
Ангарская вспомнила, как потеряла крупную сумму в финансовой пирамиде. Надежда отдала мошенникам больше миллиона рублей.
Чтобы хоть как-то закрыть долги, юмористка продала квартиру, которую выиграла в шоу "Последний герой". По словам Ангарской, у нее не было другого выхода: ее муж не работал, а родители помочь не могли.
"Просто ушли деньги, много потеряла. Не один миллион рублей. И я не одна там такая была. Все в поиске легких денег идут на риски. Поэтому в этой ситуации виню только себя",
– призналась Надежда.
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