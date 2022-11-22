"Мама собирала бутылки по помойкам"

Актер Евгений Миронов в шоу "Кино в деталях" на телеканале СТС вспомнил о бедности в начале карьеры.
По словам артиста, в 90-е он был так увлечен своей профессией, что не обращал внимания на невзгоды вокруг. Однако между тем его семье приходилось бороться за выживание:
"Мама моя собирала бутылки в Москве по помойкам для того, чтобы их сдать и купить какие-то продукты. У нас не было денег. Реально. Я помню, Олег Табаков договорился, и нам присылали из дружественного театра в Германии посылки с макаронами, консервами. То есть мы проходили все это".
В начале своего творческого пути Миронов жил с мамой и сестрой в крохотной комнате общежития. Несмотря на все трудности, актер вспоминает это время с ностальгией:
"Тогда я уже снимался, зарабатывал деньги. Были призы. После фильма „Любовь“ я принимал участие в „Кинотавре“, в Женеве получил главный приз. Потом купил квартиру сестре в Москве. Она же девочка. Я стал играть в международных проектах. Это интересное время".
Сейчас 55-летний артист в одиночку воспитывает сына Петра. По словам Миронова, наследник хорошо окончил школу и к тому уже успевает заниматься брейк-дансом и фотографией. Евгений признался, что гордится сыном и готов поддерживать его во всех начинаниях – так же, как родители когда-то поддерживали его самого.
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