Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
2 часа назад

"Мама собирала бутылки по помойкам": Миронов вспомнил о бедной юности

Мира Маркина

Актер Евгений Миронов в шоу "Кино в деталях" на телеканале СТС вспомнил о бедности в начале карьеры.

"Мама собирала бутылки по помойкам"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сыгравшая девушку Бонда актриса рассказала, как оказалась на грани нищеты

По словам артиста, в 90-е он был так увлечен своей профессией, что не обращал внимания на невзгоды вокруг. Однако между тем его семье приходилось бороться за выживание:

"Мама моя собирала бутылки в Москве по помойкам для того, чтобы их сдать и купить какие-то продукты. У нас не было денег. Реально. Я помню, Олег Табаков договорился, и нам присылали из дружественного театра в Германии посылки с макаронами, консервами. То есть мы проходили все это".

В начале своего творческого пути Миронов жил с мамой и сестрой в крохотной комнате общежития. Несмотря на все трудности, актер вспоминает это время с ностальгией:

"Тогда я уже снимался, зарабатывал деньги. Были призы. После фильма „Любовь“ я принимал участие в „Кинотавре“, в Женеве получил главный приз. Потом купил квартиру сестре в Москве. Она же девочка. Я стал играть в международных проектах. Это интересное время".

Сейчас 55-летний артист в одиночку воспитывает сына Петра. По словам Миронова, наследник хорошо окончил школу и к тому уже успевает заниматься брейк-дансом и фотографией. Евгений признался, что гордится сыном и готов поддерживать его во всех начинаниях – так же, как родители когда-то поддерживали его самого.

Ранее "Рамблер" рассказывал, на что идут актеры ради желанных ролей.

Звёзды,Евгений Миронов,Олег Табаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители