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3 часа назад

64-летняя Мадонна поделилась кадром из новой откровенной фотосессии

Газета.Ruиещё 1

Американская поп-певица Мадонна пригласила поклонников на выставку «Sex by Madonna» и поделилась в личном блоге фотографией из новой фотосессии.

64-летняя Мадонна поделилась кадром из новой откровенной фотосессии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимке 64-летняя певица стоит перед зеркалом при свечах в туго затянутом бельевом корсете. Мадонна дополнила образ шубой в пол, золотыми туфлями, колготками в сетку и массивным ожерельем.

«Я бы хотела ввести тебя в транс. YSL представляет: переиздание книги «Sex by Madonna», — подписала снимок певица.

Выложив откровенное фото, Мадонна напомнила поклонникам, что с 29 ноября по 4 декабря в Майами пройдет выставка «Sex by Madonna», которую певица устраивает в сотрудничестве с креативным директором модного дома Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Выставка приурочена к 30-летию скандальной книги Мадонны и фотографа Стивена Майзела «Секс», в которую вошли самые откровенные снимки певицы. Книга вышла ограниченным тиражом 1,5 млн. экземпляров и была приурочена к выходу пятого студийного альбома Мадонны Erotica.

Ранее сообщалось, что 64-летняя Мадонна в кружевном боди-корсете показала себя «в огне».

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