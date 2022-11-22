Катя Лель: «Улыбаюсь! Несмотря ни на что»

В телепроекте «Суперстар!» Катя Лель принимала участие еще в 2008 году. И вот теперь спустя 14 лет певица снова борется за звание главной ретрозвезды страны.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Нам удалось пообщаться с артисткой и расспросить ее об участии в шоу, о творчестве, ну и о личной жизни.

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- Катя, наверное, не долго думали, когда получили приглашение участвовать в новом шоу «Суперстар!»?

- Да, в этом году я согласилась сразу. А в первый раз я получила это предложение еще 14 лет назад, когда носила под сердцем свою доченьку. И сейчас, конечно, счастлива появиться здесь снова. Сомнений не было. Отчетливо понимаю, что для меня «Суперстар!» — это проект, где можно насладиться процессом.

- Со всеми участниками были раньше знакомы?

- Конечно. Очень рада провести такое количество времени вместе с ними в интересных номерах и постановках и увидеть каждого с разных сторон. Потому что песни выбираются нехарактерные для артистов, и это здорово: можно увидеть в человеке какие-то новые грани...

- А проиграть не боитесь?

- Нет, не боюсь. Главное тут не победа, а участие. Главное - что мы здесь все вместе собрались, это уже победа. И понятно, что это все - шоу, игра по определенным правилам и для известных людей, которые уже все доказали в этом мире. Поэтому я к этому абсолютно спокойно отношусь.

- Какую песню вы считаете своим главным хитом?

- Вообще мои главные хиты — это, наверное, лирические композиции. Это или «Я по тебе скучаю», или «Долетай». Лирика, где можно раскрыть свою душу, и то, что людей затрагивает за живое.

- С кем бы вам хотелось спеть дуэтом?

- Когда-то давно, когда была еще совсем девчонкой, в пионерском лагере на дискотеках мы зажигали под песни Виктора Салтыкова. Это, конечно, было бы здорово спеть сейчас с ним дуэтом. И было бы чудом, если вдруг у нас получилось бы выйти на сцену вместе с ним в проекте «Суперстар!». Что касается молодых артистов, то очень талантлив Jony, и я с удовольствием с ним бы спела.

- Вашей дочери Эмилии 13 лет. Чем она увлека­ется?

- Дочка оканчивает фортепианное отделение Музыкальной школы имени Кабалевского. Я была против - сама училась, понимаю, что это очень большой труд, который занимает много времени. Но Эмилия сама сделала свой выбор, и я отношусь к нему с уважением.

- Вы с супругом Игорем Кузнецовым вместе уже более 15 лет. Наверное, вас можно назвать одной из самых крепких пар в нашем шоу-бизнесе?

- Супружеская жизнь, как мне кажется, особенно в наше время, не так проста. Тем более в моей профессии. Но мы стараемся относиться ко всему с мудростью. И мой муж, с которым мы познакомились, когда ему было 33 года, сказал: «Я всегда знал, что любовь в семье — это самое главное. Но оказывается, не только любовь в этом мире важна, а еще и уважение друг к другу!» Это для него стало абсолютно новым знанием...

- Вы все рассказываете о своей личной жизни или многое остается в тайне?

- Наверное, нет смысла что-то скрывать, если у тебя на лице все написано. Несчастливый человек вряд ли может скрыть, что он несчастлив, даже если будет делать вид, что все хорошо, его выдадут глаза. Это все считывается на энергетическом уровне. И наоборот: если человек счастлив, то даже не надо об этом говорить, и так видно, какие чувства и мысли он излучает, как он относится к этому миру. Поэтому я стараюсь быть откровенной с поклонниками. Если у меня что-то внутри наболело, могу этим поделиться, честно рассказать. Как мне кажется, я всегда это делаю, абсолютно ничего не скрывая.

- Каков ваш главный жизненный принцип?