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1 час назад

Молодая жена Цекало вышла на пляж с голой грудью

WomanHit.ru

Звезда похвасталась огромными прелестями.

Молодая жена Цекало вышла на пляж с голой грудью
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Супруга шоумена Александра Цекало — 31-летняя художница Дарина Эрвин может похвастаться роскошной фигурой. Поэтому сейчас знаменитость решила поделиться откровенным кадром.

WomanHit.ru

Дарина выложила фотографию, сделанную на пляже.

«Помните, как Динь-Динь чуть не умирала каждый раз, когда ей не уделали достаточного внимания? Это я сейчас», — призналась звезда.

Поклонники Эрвин в очередной раз отметили ее пышную грудь. Они не скрывают, что их взгляд постоянно падает на глубокое декольте знаменитости.

Звёзды,Александр Цекало,
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