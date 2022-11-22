Молодая жена Цекало вышла на пляж с голой грудью

Звезда похвасталась огромными прелестями.
Супруга шоумена Александра Цекало — 31-летняя художница Дарина Эрвин может похвастаться роскошной фигурой. Поэтому сейчас знаменитость решила поделиться откровенным кадром.
Дарина выложила фотографию, сделанную на пляже.
«Помните, как Динь-Динь чуть не умирала каждый раз, когда ей не уделали достаточного внимания? Это я сейчас», — призналась звезда.
Поклонники Эрвин в очередной раз отметили ее пышную грудь. Они не скрывают, что их взгляд постоянно падает на глубокое декольте знаменитости.