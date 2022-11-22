Звезда «Интернов» призналась в симпатии к определенным мужчинам

Звезда сериала «Интерны» и бывшая участница «Клуба веселых и находчивых» Светлана Пермякова призналась, что неравнодушна к мужчинам с сексуальной попой. О своей симпатии к ним она заявила в беседе с журналистами «Пятого канала».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рассуждая о взаимоотношениях полов, Пермякова отметила, что большинство мужчин при знакомстве с женщиной в первую очередь обращают внимание на ее внешность. Однако только красоты для построения отношений недостаточно, уверена актриса. Честных и умных женщин она считает не менее привлекательными для противоположного пола.

«Это всегда было в цене. Просто многие мужчины не дотягивают до уровня умных женщин. В силу своей неопытности или в силу своей неграмотности, пугливости», — объяснила артистка.