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1 час назад

Звезда «Интернов» призналась в симпатии к определенной категории мужчин

Lenta.ruиещё 3

Звезда сериала «Интерны» и бывшая участница «Клуба веселых и находчивых» Светлана Пермякова призналась, что неравнодушна к мужчинам с сексуальной попой. О своей симпатии к ним она заявила в беседе с журналистами «Пятого канала».

Звезда «Интернов» призналась в симпатии к определенным мужчинам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рассуждая о взаимоотношениях полов, Пермякова отметила, что большинство мужчин при знакомстве с женщиной в первую очередь обращают внимание на ее внешность. Однако только красоты для построения отношений недостаточно, уверена актриса. Честных и умных женщин она считает не менее привлекательными для противоположного пола.

«Это всегда было в цене. Просто многие мужчины не дотягивают до уровня умных женщин. В силу своей неопытности или в силу своей неграмотности, пугливости», — объяснила артистка.

При этом сама Пермякова в противоположном поле ценит не только интеллект. В беседе с журналистами она призналась в симпатии к определенной категории мужчин. По ее признанию, она не может устоять перед обладателями «хорошей попки».

Звёзды,Светлана Пермякова,
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