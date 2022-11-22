49-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 49-летняя телеведущая, актриса и кулинар Юлия Высоцкая. Отсутствие ретуши на кадрах стало причиной споров среди подписчиков артистки.