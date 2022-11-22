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1 час назад

49-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике

Мослентаиещё 2

Фигуру в купальнике показала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 49-летняя телеведущая, актриса и кулинар Юлия Высоцкая. Отсутствие ретуши на кадрах стало причиной споров среди подписчиков артистки.

49-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике
Фото: МослентаМослента

«Бывают понедельники, как будто субботы», — подписала фото телеведущая.

На снимке Высоцкая позирует в слитном черном купальнике и солнечных очках.

Комментаторы похвалили Высоцкую за фото без фильтров и косметики.

«Естественная красота без накачанных губ и скул сейчас редкость», «Спасибо за ваши правдивые фото», «Смелый снимок», — написали фолловеры.

Кто-то отметил, что неуместно выкладывать подобные кадры в сеть.

«Юлия красотка. Нет идеальных людей», — возразили на это в к

Звёзды,Юлия Высоцкая,
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