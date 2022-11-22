Кристина Риччи продала коллекцию сумок, чтобы оплатить развод

Американская актриса Кристина Риччи призналась, что ей пришлось продать свою коллекцию сумок, чтобы заплатить за развод с бывшим мужем Джеймсом Хердегеном. Об этом сообщает Page Six.

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42-летняя звезда "Сонной лощины" рассказала, что пожертвовала большей частью своей коллекции дорогих сумок, чтобы оплатить адвокатов во время громкого бракоразводного процесса с Джеймсом Хердегеном.

"У меня была большая коллекция определенных сумок. В основном, это были сумки Chanel. Но мне пришлось расстаться с ними, так как некоторые травмы в жизни сопровождаются финансовыми травмами, затяжными судебными ситуациями, ситуациями с опекой, борьбой с судебными запретами", - призналась Риччи.

Актриса добавила, что сейчас у нее все в полном порядке и никаких финансовых проблем она не испытывает.