«Голые» платья звезд, которые наделали много шума

Звезды часто приходят на красные ковровые дорожки, чтобы эпатировать публику. Каждый экстравагантный наряд еще долго обсуждается стилистами и поклонниками. Однако креативные костюмы всегда остаются в стороне, если на дорожке есть то самое "голое" платье. О самых скандальных выходах звезд — в галерее "Рамблера".

Откровенные платья стали популярны еще в 90-х, когда модели, актрисы и певицы решили, что их выходы обязательно должны быть запоминающимися и демонстрировать скрытые части тела. Однако впервые на публике в подобном костюме появилась Мэрилин Монро . Она вышла на сцену в прозрачном блестящем платье и поздравила президента Кеннеди с днем рождения.

Тем не менее, "голыми" платьями называют не только прозрачные, но и те, которые явно показывают публике больше, чем ожидалось. Например, это может быть наряд с экстремальными вырезами, и к таким приемам звезды также часто прибегают. Иногда они действительно смотрятся органично и уместно, но не все знаменитости могут себя хорошо подать, и тогда наряд получается вульгарным. В любом случае, чем откровеннее наряд, тем дольше его будут обсуждать, этого и добиваются и звезды, и дизайнеры.