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38 минут назад

«Голые» платья звезд, которые наделали много шума

Мария Каткова

Звезды часто приходят на красные ковровые дорожки, чтобы эпатировать публику. Каждый экстравагантный наряд еще долго обсуждается стилистами и поклонниками. Однако креативные костюмы всегда остаются в стороне, если на дорожке есть то самое "голое" платье. О самых скандальных выходах звезд — в галерее "Рамблера".

1/7 Белла Хадид в Каннах в 2016 году.
Фото: globallookpress.com
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2/7 Ирина Шейк на афтерпати "Оскара" в 2015 году.
Фото: globallookpress.com
3/7 Дженнифер Лопес на Met Gala в 2015 году.
Фото: globallookpress.com
4/7 Бейонсе на Met Gala в 2015 году.
Фото: globallookpress.com
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5/7 Рианна на приеме Совета модельеров Америки CFDA в 2014.
Фото: globallookpress.com
6/7 Майли Сайрус на VMA в 2015 году.
Фото: legion-media.ru
7/7 Эмбер Роуз на VMA в 2014 году.
Фото: legion-media.ru

Откровенные платья стали популярны еще в 90-х, когда модели, актрисы и певицы решили, что их выходы обязательно должны быть запоминающимися и демонстрировать скрытые части тела. Однако впервые на публике в подобном костюме появилась Мэрилин Монро. Она вышла на сцену в прозрачном блестящем платье и поздравила президента Кеннеди с днем рождения.

Тем не менее, "голыми" платьями называют не только прозрачные, но и те, которые явно показывают публике больше, чем ожидалось. Например, это может быть наряд с экстремальными вырезами, и к таким приемам звезды также часто прибегают. Иногда они действительно смотрятся органично и уместно, но не все знаменитости могут себя хорошо подать, и тогда наряд получается вульгарным. В любом случае, чем откровеннее наряд, тем дольше его будут обсуждать, этого и добиваются и звезды, и дизайнеры.

Звёзды,Фото,Мэрилин Монро,
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