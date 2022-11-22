Звезда реалити-шоу, бизнесвумен Ким Кардашьян может добиться полной опеки над их с Канье Уэстом детьми из-за неявки рэпера в суд. Об этом сообщает The Sun.

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В марте этого года Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись после восьми лет брака. В настоящее время звезды пытаются урегулировать вопросы, касающиеся опеки над их общими детьми — 9-летней Норт, 6-летним Сейнтом, а также 4-летней Чикаго и 3-летним Псалмом, рожденными суррогатными матерями.

По данным The Sun, Канье Уэст проигнорировал прошедшее накануне судебное заседание. Таблоид расспросил экспертов по правовым вопросам и выяснили, что теперь Ким Кардашьян может получить полную опеку над детьми.

"В большинстве бракоразводных процессов сторонам удается урегулировать хотя бы часть вопросов. Но, учитывая неразумное поведение Канье Уэста, спорным может быть все: от опеки до раздела имущества", — цитируют журналисты слова Лекси Ригден, адвоката по семейным делам из Нью-Джерси.