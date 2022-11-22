Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
2 часа назад

Ким Кардашьян может получить полную опеку над детьми

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен Ким Кардашьян может добиться полной опеки над их с Канье Уэстом детьми из-за неявки рэпера в суд. Об этом сообщает The Sun.

Ким Кардашьян может получить полную опеку над детьми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В марте этого года Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись после восьми лет брака. В настоящее время звезды пытаются урегулировать вопросы, касающиеся опеки над их общими детьми — 9-летней Норт, 6-летним Сейнтом, а также 4-летней Чикаго и 3-летним Псалмом, рожденными суррогатными матерями.

По данным The Sun, Канье Уэст проигнорировал прошедшее накануне судебное заседание. Таблоид расспросил экспертов по правовым вопросам и выяснили, что теперь Ким Кардашьян может получить полную опеку над детьми.

"В большинстве бракоразводных процессов сторонам удается урегулировать хотя бы часть вопросов. Но, учитывая неразумное поведение Канье Уэста, спорным может быть все: от опеки до раздела имущества", — цитируют журналисты слова Лекси Ригден, адвоката по семейным делам из Нью-Джерси.

Юрист подчеркнула, что в случае повторной неявки судья может применить денежные санкции в отношении рэпера, а также вовсе запретить ему дачу показаний.

Звёзды,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители