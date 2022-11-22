Самбурская назвала самую сексуальную женскую часть тела

— Я считаю, что в женщине важно — это попа. Надо приседать. Поэтому, когда мне задали вчера вопрос: «какой бы вы себе совет дали в 15 лет?», я сказала: «приседать», — отметил она.

Кроме того, по мнению артистки, сексуальной частью женского тела является пышная грудь, но все это не сравнить с высоким интеллектом, передает Пятый канал .

До этого Самбурская призналась, что разошлась с Кириллом Дыцевичем на седьмой день брака. После очередной ссоры мужчина заявился в ее квартиру и начал оскорблять уже бывшую супруну, после чего он ударил ее по лицу. Чтобы защититься, Самбурской пришлось прибегнуть к помощи правоохранителей. Звезда «Универа» зафиксировала побои и написала заявление в полицию, однако, несмотря на все доказательства домашнего насилия, правоохранители проигнорировали сигнал.