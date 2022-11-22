«Он — моя сексуальная травма»

2008 год начался с трагичной новости о гибели российского актера Александра Абудлова. Его не стало 3 января. Причиной смерти стал рак. Всенародный любимец публики долгое время героически сражался с недугом, обращался к лучшим врачам, но общие усилия оказались тщетны перед смертельной болезнью.

Для россиян эта новость стала настоящим ударом. Выяснилось, что актриса Екатерина Вилкова особенно тяжело переживала эту утрату для российского кинематографа. Звезда фильма «Стиляги» была преданной поклонницей творчества Абдулова. Кроме того, он привлекал её как мужчина и был сильно похож на отца. Девушка до сих пор с трепетом вспоминает их встречу после спектакля в Нижнем Новгороде — тогда Екатерина заполучила памятное фото с кумиром.